DMD hastası minik Kerem için valilik onaylı kampanya başlatıldı!
Adana'da Tepe ailesi, DMD hastası oğulları Kerem için yardım çağrısı yaptı.
Adana'da Aydan (40) ile Serdal Tepe (40) çifti, ikinci çocukları Kerem Yusuf'u (5) avuçlarının çok sık kaşınması üzerine geçen yıl doktor kontrolüne götürdü. Kerem'e DMD teşhisi konuldu.
1 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Yusuf'un yurt dışında yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki gen tedavisine ulaşabilmesi için ailesi valilik onaylı kampanya başlattı. Aydan Tepe, "Tek gayemiz çocuğumuzun yaşaması. Lütfen yardım edin" dedi.