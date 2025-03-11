DMD hastası minik Kerem için valilik onaylı kampanya başlatıldı!

Adana'da Tepe ailesi, DMD hastası oğulları Kerem için yardım çağrısı yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Adana'da Aydan (40) ile Serdal Tepe (40) çifti, ikinci çocukları Kerem Yusuf'u (5) avuçlarının çok sık kaşınması üzerine geçen yıl doktor kontrolüne götürdü. Kerem'e DMD teşhisi konuldu.



1 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Yusuf'un yurt dışında yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki gen tedavisine ulaşabilmesi için ailesi valilik onaylı kampanya başlattı. Aydan Tepe, "Tek gayemiz çocuğumuzun yaşaması. Lütfen yardım edin" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN