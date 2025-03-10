TÜBİTAK projesi dikkat çekti! 18 yaşındaki Emir İçyer Cornell Üniversitesi'ne burslu kabul aldı

18 yaşındaki Emir İçyer, TÜBİTAK’ta geliştirdiği modelle dikkat çekti ve ABD'nin Cornell Üniversitesi'nden yıllık 80 bin dolar burs kazandı.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi son sınıf öğrencisi Emir İçyer (18), TÜBİTAK'ta staja başladı. Market fiyatlarındaki farklılıkları belirleyen bir model tasarladı.



ABD'nin Cornell Üniversitesi'ne başvuru yaptı. Yıllık 80 bin dolar yani 2 milyon 916 bin TL'lik burslu erken kabulü kazandı:

Mezun olup ülkeme döneceğim.

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