Trabzonlu Nurşen anne hafif zihinsel engelli Derya ile kardeşi İlknur'a kucak açtı!
Trabzonlu Nurşen anne, 3 çocuk doğurdu. Ama o ve eşi, hafif zihinsel engelli Derya ile kardeşi İlknur'un koruyucu ailesi oldu.
Nurşen-Harun Kantarcı çifti, önce Derya'ya sonra da İlknur'a koruyucu ailelik yaptı. Derya, 18'ine bastı ama evden ayrılmadı. İlknur, "Anne baba şefkatiyle büyüdük" ifadesini kullandı.
Nurşen Kantarcı ise yaşadığı ve yaşattığı mutluluğu şöyle anlattı: Bana hiç tereddütsüz 'anne' dediler. O an çok duygulandım. Onları kendi çocuklarımdan daha üstün tuttum.