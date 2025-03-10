Taksici İbrahim Eren Peker'in katiline 15 yıl hapis cezası!

Konya'da trafik tartışması sırasında taksici İbrahim Eren Peker'i bıçaklayarak öldüren Muzaffer Tekelioğlu hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Konya'da taksici İbrahim Eren Peker'in trafik tartışmasında bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aralarında sevgilisi ve kardeşinin de olduğu tutuksuz 4 sanık hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN