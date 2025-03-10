Taksici İbrahim Eren Peker'in katiline 15 yıl hapis cezası!
Konya'da trafik tartışması sırasında taksici İbrahim Eren Peker'i bıçaklayarak öldüren Muzaffer Tekelioğlu hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Konya'da taksici İbrahim Eren Peker'in trafik tartışmasında bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu katil zanlısı Muzaffer Tekelioğlu hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Aralarında sevgilisi ve kardeşinin de olduğu tutuksuz 4 sanık hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.