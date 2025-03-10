Acı haber geldi: TIR'ın çarptığı Türkan Tunç 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti!
Mersin korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçerken TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanan Türkan Tunç tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Mersin'de henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Tunç'a çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Türkan Tunç, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.