36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunu kaşkol ele verdi!

'Narkokapan-15' operasyonunda, 36,5 milyon dolar değerinde 365 kilo kokain ele geçirildi. Güverteye düşen bir kaşkoldaki DNA izleri şüphelilerden birinin kimliğini ortaya çıkardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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İstanbul'da, piyasa değeri 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokainin ele geçirildiği, 12 kişinin tutuklandığı 'Narkokapan-15' operasyonunda güverteye düşen bir kaşkolda yapılan DNA incelemesiyle şüphelilerden birinin kimliği tespit edildi.

Uyuşturucu Güngören'deki bir tekstil atölyesinde ele geçirildi. Kanada'dan aldığı yükle yola çıkan Portekiz bandıralı gemiden yüzleri maskeli şüpheliler 14 çuval kokaini kayıklarla taşımıştı. Operasyonun ardından 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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