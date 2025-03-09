Uşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında yeni gelişme: Mehmet Yobaz'ın katillerine müebbet!

2006 yılında kaybolan Mehmet Yobaz’ın cinayeti, torunu Seyhan Akduman’ın yıllar sonra verdiği ifade ile ortaya çıktı. Akduman, dedesinin Ayhan Aydoğdu ve Ekrem Poyraz tarafından baltayla öldürülüp kuyuya atıldığını söyledi. Yargıtay, katillere verilen ağır müebbet hapis cezalarını onadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Torun ihbarıyla aydınlanan dede cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Uşak'ta düğünlerde müzisyenlik yapan Mehmet Yobaz (49), 2006 yılında sırra kadem bastı.

Yobaz'ın 18 yaşındaki torunu Seyhan Akduman, yıllar sonra bir itirafta bulunarak kendisi 5 yaşındayken dedesinin, müzikholde garsonluk yapan Ayhan Aydoğdu ve sevgilisi Ekrem Poyraz tarafından baltayla öldürülüp kuyuya atıldığını anlattı.

Torunun verdiği ifadesi ile aydınlanan cinayette, katil zanlısı adam ve sevgilisine verilen ağır müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

UMAY SENA SÜMER

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