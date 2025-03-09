Fransa Türkiye'nin Afrika'daki önlenemez yükselişine övgü yağdırdı!

Fransa, Türkiye'nin Afrika'da önlenemez yükselişine dikkat çekti. Özel rapor yazıp 'Bu kıtanın en büyük gücü oldu' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Fransız Savunma Bakanlığı'na yakın olan Anne-Sophie Vial ve Emile Bouvier, Türkiye raporu hazırladı. Ankara'nın, Afrika'daki etkisini anlattı. Özellikle de askeri gücümüze vurgu yaptı. İşte Fransızların övgü dolu satırları:



Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımı, meyvesini fazlasıyla vermeye başladı. Ülke, silah üretiminde önemli yol aldı. Müthiş hava gücünü, 20 ülkeye sattı. Çok sayıda güvenlik anlaşması yaptı. Türkiye, kıtanın en büyük gücü olmayı başardı.

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