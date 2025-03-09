Aile hekimi Oğuzcan Hatipoğlu'nun uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı! Görevden alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıkan Dr. Oğuzcan Hatipoğlu'nun, 2024'teki baskında 4.1 gram metamfetaminle yakalandığı bildirildi. Görevden uzaklaştırılmasının ardından yeniden iş başı yapan Hatipoğlu'nun sözleşmesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Mart itibarıyla feshedildi.

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca'daki 23 Nolu Akıncılar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Hatipoğlu'nun uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından 2024'te doktorun rezidansta bulunan dairesine baskın yapıldı. Poşet içerisinde 4.1 gram metamfetamin ile uyuşturucu ele geçirdi. Doktor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 ay görevden uzaklaştırıldıktan sonra yeniden iş başı yapması büyük tepki çekti. Olayın ardından yeni gelişme yaşandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Hatipoğlu'nun 10 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmesini sonlandırdı.

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