Kansere meydan okuyan Nur aynı kaderi paylaşan gençlere destek oluyor!

12 yaşında lösemi tanısı konulan Münire Nur Güdücü, tedaviyle hayata dört elle sarıldı. Kanseri atlattı. Ardından aynı kaderi paylaşan gençlere destek olmaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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Konya'da yaşayan Münire Nur Güdücü'ye (22) 12 yaşında ailesi tarafından götürüldüğü hastanede lösemi tanısı konuldu. 2 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gördü. Tedavisi boyunca mide kanaması ve kalp krizi geçirdi. Tedaviye dört elle sarıldı. Kanseri yenmeyi başardı.



Sağlığına kavuştu. Güdücü, bu süreçte LÖSEV'den de destek alarak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam etti. Şimdi LÖSEV'in gençlik kollarında görev alarak kendisiyle aynı kaderi paylaşan gençlere yardım etmeye başladı.



"ONLARLA HAYATA TUTUNDUM"

Güdücü, lösemi hastalığını atlatma sürecini anlattı: "2 yıl tedavi gördüm. İyileştikten sonra LÖSEV'in bir parçası oldum. LÖSEV ile şehir şehir dolaşarak iyileşmiş gençlerle bağlar kuruyoruz. Hiç kolay bir süreç değildi. Ailem hep yanımdaydı ve beni yalnız bırakmadılar. Aileme sarılıp, öpemiyordum. Öz güven eksikliği yaşadım. 3 yıl bir odada yaşadım. Benim gibi de binlerce genç varmış. Onlarla birlikte tutunduk. Sohbet etmeyi, kendimi ifade etmeyi öğrendim. Umut içimizde, ışık gözlerimizde."

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