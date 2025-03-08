Adıyamanlı 19 depremzede kadın yaşadıkları acıyı ölümsüzleştirdi!

Yaşları 16 ile 65 arasında değişen her biri farklı hikayelere sahip olan 19 kadın, yaşadıkları acıyı ve verdikleri mücadeleyi '04.17 Belgeseli'nde anlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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Adıyamanlı 19 depremzede kadının kimi kameraman kimi ışıkçı kimi de film müziği besteledi. Yaşları 16 ile 65 arasında değişen her biri farklı hikayelere sahip olan 19 kadın, yaşadıkları acıyı ve verdikleri mücadeleyi "04.17 Belgeseli"nde anlattı. 3 çocuk annesi Remziye Yıldız (45) da bu başarının kameramanı oldu. RANA BÜYÜKTAŞ

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