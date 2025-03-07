Kayseri'de reklam yüzü kadın yıllar sonra direktör olarak görev aldı!

Begüm Büyüknalbant, 56 yıldır faaliyet gösteren firmanın bebe bisküvisinin ambalajında 1990’lı yıllardaki fotoğrafıyla reklam yüzü olmasından yıllar sonra aynı işletmede satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapmaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Kayseri'de yaşayan Begüm Büyüknalbant, 56 yıldır faaliyet gösteren firmanın bebe bisküvisinin ambalajında 1990'lı yıllardaki fotoğrafıyla reklam yüzü oldu. Büyüknalbant, yıllar sonra aynı işletmede satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapmaya başladı.



11 yıldır bu görevde çalışan Büyüknalbant, "Paketlemeden bisküvi toplamaya, kolilemeden tarihlemeye kadar birçok alanda çalıştım" dedi.

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