Diyarbakır'da fazla kilolarından kurtulan Merve bambaşka birine dönüştü!

Aile hekimi Merve Ağaoğlu, kiloları nedeniyle çarpıntı, nefes darlığı ve mide ağrısı çekti. Azmetti. Diyet ve egzersizle 8 ayda 25 kilo verdi. 60 kiloya indi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Diyarbakır'da aile hekimliği yapan Merve Ağaoğlu (35), çarpıntı, nefes darlığı ve mide ağrısı şikayeti yaşadı. Soluğu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Doktorlar, Ağaoğlu'na kilolarının fazla olduğunu söyledi.

Merve Ağaoğlu, diyet ve egzersizle 8 ayda 25 kilo vererek 60 kiloya indi. (Takvim Gazetesi)



Obezite merkezine yönlendirdi. Genç kadın, doktor eşliğinde aldığı diyet egzersiz ve ilaç tedavisiyle 8 ayda 25 kilo verdi. 85 kilodan 60 kiloya düşüp sağlığına kavuştu. Ağaoğlu, şunları söyledi:

"8 aylık güzel ve sakin bir süreçle 60 kiloya kadar düştüm, 25 kilo verdim. Bu süreçte doktorum ve ölçüm hemşirem bana çok destek oldu. Hem psikolojik, hem fiziksel, hem de tıbbi ilaç bilgisi olarak çok destekleri oldu. Diyetimi uyguladım, egzersizimi yaptım. Güzel bir süreçti" dedi.

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