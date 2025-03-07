Antalya'da hayatını kaybeden Paramedik Hamit Aras'ın annesi TAKVİM'e konuştu!

Antalya'da 4 kişinin saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybeden Paramedik Hamit Aras'ın annesi TAKVİM'e konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Antalya'da yaşayan Paramedik Hamit Aras (30), evine 30 metre kala taksiden indi. 4 kişi, Aras'ı durdurarak sigara istedi. Sigara kullanmadığını söyleyen Aras, 4 kişinin saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbesi ile yere düştü. Düşmenin etkisi ile başını beton zemine çarptı.



Hayatını kaybetti. Savaş İ. ve Muhammet Emir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamit Aras'ın (30) annesi Şükriye Tavşan, TAKVİM'e konuştu: "Oğlumla birlikte ben de öldüm. Oğlumun katilleri en ağır cezayı alsın. Ben oğlumun mezarını başından ayrılamıyorum." ERDOĞAN ÖZTÜRK

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