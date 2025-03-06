Sakarya'da beton bariyerlere çarparak hayatını kaybeden ailenin bebeği yoğun bakımda!

Doktor Yonca 5 gün önce doğum yaptı. Sarılık olan bebeğini İstanbul’a götürmek için eşiyle Düzce’den yola çıktı. Ancak dönüşte kaza geçiren çift ne yazık ki kurtarılamadı. Kızları ise yoğun bakımda.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 07:03

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Yonca Haymana Güngör, İstanbul'da tıp okudu. Kadın doğum uzmanı olarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çalışıyordu. Bu sırada hayatının aşkını buldu. Mühendis Selman Güngör ile evlenip aile kurdu.



Güngör çifti 9 ay önce bir bebeklerinin olacağını öğrenince havalara uçtu. Anne ve babasının heyecanla beklediği o bebek 5 gün önce doğdu. Doktor Yonca, İstanbul'da nur topu gibi bir kız bebek doğurdu.



Güngör çifti kızlarına Su Alya adını koydu. Doğumdan sonra Düzce'deki evlerine dönen çift kızlarının sarılık olması nedeniyle yeniden İstanbul'a doğru yola koyuldu. İstanbul'daki doktor kontrolleri biten çift, yeniden Düzce'ye dönüyordu. Ancak Selman Güngör'ün kullandığı lüks otomobil kontrolden çıkınca Akyazı gişelerindeki beton bariyerlere çapıp paramparça oldu.



Güngör çifti oracıkta hayatını kaybederken 5 günlük bebekleri yaşıyordu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yatan ve entübe edilen minik bebeğin sağlık durumu, ciddiyetini koruyor. Hüseyin CUMALI, Ceyhan TORLAK, Enes GÜNEŞ

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