Sıla bebek davasında yeni gelişme: Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı!

7 Eylül 2024'te darbedilip cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Anne Bakiye Yeniçeri için 'Ölüm tehlikesini kabullendi, kanlı bebek bezini sakladı' denildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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Tekirdağ'da yaşayan Sıla Yeniçeri (2), 7 Eylül 2024'te darbedilip cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybetti. Anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 farklı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 2 farklı suçtan 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye ise "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezası verilmişti.



Hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Anne için "Ölüm tehlikesini kabullendi, kanlı bebek bezini sakladı" denildi. Sanıklar hakkında takdiren indirim yapılmasına yer olmadığı hükmünün uygulandığı vurgulandı.

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