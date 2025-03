Çorum'da yüz yıllardır süregelen "keşkek" geleneği!

Çorum'un İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları yüzyıllardır devam eden geleneği devam ettiriyor. 8 saatte pişen keşkek, kaleden yükselen nara ve davul sesiyle vatandaşlara duyuruluyor.

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

Keşkek, Çorum'un İskilip İlçesi'nde iftar sofralarının vazgeçilmezler lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları yüzyıllardır devam eden geleneği devam ettiriyor.



Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkeğin iç malzemeleri evde hazırlanıyor ve fırınlara teslim ediliyor. Keşkeğin piştiği ise kaleden yükselen nara ve davul sesiyle vatandaşlara duyuruluyor.



Vatandaşlardan İskilip keşkeği hakkında bilgi veren Suna Kanbur, "İskilip'te Ramazan keşkeksiz olmaz. Keşkeğin iç malzemelerini evde hazırlarız, içine soğan, et, yarmalık keşkek arzu eden içine her şeyi katabiliyor. Tabii bu yemek Ramazan ayı süresince yenildiği için 30 gün süre ile sofralarımızda bulunuyor. Keşkek saat 9.00'dan 17.00'ye kadar pişiyor. Diğer keşkek hazırlayan vatandaşlar da iç hazırlığını farklı farklı yaptıkları için, çömlekler de aynı ortamda piştiği için lezzetleri ayrı güzel olur" dedi.

