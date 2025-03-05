Batman'da trafik kazasında engelli kalan Ayşen'den 5 yıl sonra ilk adım!

2018'de geçirdiği kazada engelli kalan Aysun Erişen, gördüğü fizik tedavilerinin ardından 5 yıl sonra küçük adımlar atmaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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Batman'da 2018'de bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanıp bedensel engelli kalan Aysun Erişen (29), gördüğü fizik tedavilerinin ardından 5 yıl sonra küçük adımlar atmaya başladı.



Evine bir dernek tarafından verilen yürüme barı kurulan Erişen, "En büyük hayalim polis olmaktı ve ayağa kalkıp buna başvurmak istiyorum" dedi.



Egzersizlerini yapmaya başlayan Erişen, "En kısa sürede yürümek istiyorum. Benim en büyük hayalim polis olmaktı ve ayağa kalkıp buna başvurmak istiyorum" diye konuştu.

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