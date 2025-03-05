5 Mart 2025 Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi! İşte ASİL-YEDEK isim listesi...

5 Mart 2025 tarihli Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.12.2024 tarih ve E-58259698-255.01.02-65451 sayılı izin ile Akbank T. A. Ş. adına; 24.01.2025 (Saat 00.01) – 24.02.2025 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Genç Akbanklılar kampanyasına 117.732 iştirakçi katılmıştır. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.12.2024 tarih ve E-58259698-255.01.02-65451 sayılı izin ile Akbank T. A. Ş. adına; 24.01.2025 (Saat 00.01) – 24.02.2025 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Genç Akbanklılar kampanyasına 117.732 iştirakçi katılmıştır.

Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi (Takvim Gazetesi)

iPhone 15 128 GB Cep Telefonu "Hat ve Kart Hariçtir." ASİL TALİHLİLER

Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi (Takvim Gazetesi)

iPhone 15 128 GB Cep Telefonu "Hat ve Kart Hariçtir." YEDEK TALİHLİLER

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