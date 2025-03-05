2 milyarlık vurgun yapan çete çökertildi!

8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında 2 milyarlık vurgun yapan 24 kişilik çete yakalandı. Çetenin yurt dışı bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketlerle kara para akladıkları ortaya çıktı. Çete akladıkları paraları yurt dışı kripto borsalarına yatırıyordu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin merkezinde yer alan 24 şüpheli belirlendi. Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında 2 milyar TL civarında işlem hacimlerinin olduğu anlaşılırken, bu tutarların büyük bir kısmının yurt dışındaki kripto hesaplara "soğuk cüzdan" olarak aktarıldığı kaydedildi.



Söz konusu şebeke fertlerinin, paranın önemli kısmını mal varlığı edinerek aklama yöntemine geçtiği öğrenildi. Dün sabah Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



13 ARAÇ, 3 LÜKS VİLLA, 2 OTELE EL KONULDU

Çetenin 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca örgüt liderinin dijital hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabı da ele geçirildi.

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