Niğde’de bir doktor hastası tarafından bıçaklandı

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 16:15

Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.