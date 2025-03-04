Konya'da eski eş dehşeti: Sokak ortasında ateş açtı!

Konya'da yaşayan Özgür Ç., eski eşi Şüheyda A. ve onun birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu'na sokak ortasında ateş açtı. Faruk Öksüzoğlu, kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

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Konya'da iddiaya göre Özgür Ç., boşandığı eşi Şüheyda A. ve onun birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu ile sokakta karşılaştı. İki taraf arasında tartışma çıktı. Özgür Ç., Şüheyda A. ve Faruk Öksüzoğlu'na ateş açtı. Faruk Öksüzoğlu, kurtarılamadı. Şüheyda A., tedavi altına alındı. Polis ekipleri, Özgür Ç.'yi gözaltına aldı.

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