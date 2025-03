Barselona'da Mobil Dünya çıkarması!

Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı. Türkiye’den 33 firmanın katıldığı fuarda, iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 07:03

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress- MWC), kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve bu yılki teması "Yakınsa. Bağlan. Oluştur." olarak belirlenen kongrede, 200'den fazla ülkeden katılımcı yer alıyor.



Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan ve her yıl 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, cihaz üreticileri, mobil operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektörden temsilciler bir araya geldi.



Fuarda bükülebilir esnek ekranlar, 5G, mobil ağlar, giyilebilir yapay zeka teknolojileri gibi birçok yenilik görücüye çıktı. Kongrede, 21'i milli katılım kapsamında 12'si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den 33 firma yer alıyor.



6G İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türk Telekom'un 6G AR-GE ve İnovasyon Laboratuvarları ile Ericsson Araştırma Türkiye arasında stratejik iş birliği kuruldu. Türk Telekom ile Ericsson arasında GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde 6G alanında ortak çalışma yapılması için anlaşma imzalandı.



Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İnovatif projelerde Ericsson ile stratejik çalışmalar yürüteceğimiz ve 6G'nin güvenli ulaşım için kullanılmasına katkı sağlayacağımız için mutluyuz" dedi.

