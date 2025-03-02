Muğla'da kan davası cinayetinde karar çıktı!
Muğla'da Kenan Uzunay'ın öldürüldüğü kan davası cinayetinde, iş görüşmesi vaadiyle kandırılıp ormanlık alana götürülerek öldürülen Uzunay’ın katilleri Niyazi Cücen, Metin Derse ve Ferdi Kanatlı'ya tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Muğla'da Kenan Uzunay'ın öldürüldüğü kan davası cinayetinde karar çıktı. Bin 800 km uzaklıktan gelip Uzunay'ı iş görüşmesi vaadiyle kandıran, yanlarına getirdikten sonra ormanlık alana götürüp öldüren sanıklar Niyazi Cücen, Metin Derse ve Ferdi Kanatlı'ya tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.