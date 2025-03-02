Kaybolan 4 yaşındaki minik Nazlı'nın derede cansız bedeni bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'den acı haber geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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Denizli Honaz'da yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, önceki gün öğle saatlerinde kayboldu. Ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen'in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu belirlendi. Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde yürürken, Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ekipler, dereye girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada Nazlı Şeşen'e ait dere kenarında terlik bulundu.

"5 KM MESAFEDE BULUNDU"

Jandarma arama köpeği de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı. 500 kişilik ekiple karadan 50 kilometrelik alanda devam edildi. 30 dalgıç da Aksu Deresi'nde hat oluşturup suda arama yaptı. Nazlı Şeşen'den acı haber geldi. Ne yazık ki dün saat 15.30 sıralarında çocuğun cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulundu. Ailesi adeta yıkıldı.

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