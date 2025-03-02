Birlikte son sahur: Muğla'da acı olay! Yaşlı sobadan çıkan yangında can verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Murat Ekiz (83) ile Naciye Ekiz (81), çifti evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:00

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Yürekleri yakan olay, Muğla Fethiye'nin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Dün saat 10.00 sıralarında evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, Murat Ekiz (83) ile eşi Naciye Ekiz'in (81) cansız bedenlerine ulaştı. Yangının Ekiz çiftinin, sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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