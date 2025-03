The Economist yeni kapağıyla tartışma yarattı!

The Economist tartışma yaratan bir kapağa daha imza attı.

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

İngiliz dergisi The Economist tartışma yaratan bir kapağa daha imza attı: 'The Don's New World Order' yani 'Don'ın (Donald Trump) Yeni Dünya Düzeni' başlığını taşıyan kapakta ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin, Çin lideri Şi Çinping, Suudi lider Prens Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Netanyahu bulunuyor.

