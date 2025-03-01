Gaziantep'te tanker faciası: Ölü ve yaralılar var!
Gaziantep'te gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.
Gaziantep'te bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında gaz sıkışması nedeniyle bir anda patladı. Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (13), hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.
Patlamanın ardından meydana gelen yangın söndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Alperen'in, sanayi sitesinde bir işyerinde çalıştığı, patlamanın yaşandığı işyerine ise bir malzeme almak için geldiği ve o sırada gerçekleşen patlama ile can verdiği öğrenildi.
İtfaiye Erdal Kılıçparlar, olay yerinde çocuğunun cenazesi ile karşılaştı. Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.