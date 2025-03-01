Gaziantep'te tanker faciası: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

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Gaziantep'te bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında gaz sıkışması nedeniyle bir anda patladı. Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (13), hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.



Patlamanın ardından meydana gelen yangın söndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Alperen'in, sanayi sitesinde bir işyerinde çalıştığı, patlamanın yaşandığı işyerine ise bir malzeme almak için geldiği ve o sırada gerçekleşen patlama ile can verdiği öğrenildi.



İtfaiye Erdal Kılıçparlar, olay yerinde çocuğunun cenazesi ile karşılaştı. Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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