takvim-logo

Bursa'da tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa'dan acı haber!

Bursa'da alacak verecek yüzünden evinin önünde tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa, 8 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Bursa’da tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa’dan acı haber!

Bursa'da husumetlisi Evren Akbaba tarafından borcunu ödemediği gerekçesiyle evinin önünde tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa, 8 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Yaşa, Kestel'deki Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN