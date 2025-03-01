Bursa'da tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa'dan acı haber!
Bursa'da alacak verecek yüzünden evinin önünde tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa, 8 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Bursa'da husumetlisi Evren Akbaba tarafından borcunu ödemediği gerekçesiyle evinin önünde tek kurşunla başından vurulan Caner Yaşa, 8 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Yaşa, Kestel'deki Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.