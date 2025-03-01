Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç 5 kişiye can oldu!

Antalya'da trafik kazası geçiren gencin tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.Gencin ailesi organlarını bağışlama kararı verdi. Gencin acı ölümü beş hastaya umut oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

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Antalya'da 21 yaşındaki bir gencin trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi evlatlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Gencin kalp, böbrekler, karaciğer ve korneası alındı. 4 organın Antalya'daki hastalara nakledileceği kaydedildi. Sol böbreğin ise K.Maraş'taki nakil bekleyen hastaya gönderileceği belirtildi.

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