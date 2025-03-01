Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç 5 kişiye can oldu!
Antalya'da trafik kazası geçiren gencin tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.Gencin ailesi organlarını bağışlama kararı verdi. Gencin acı ölümü beş hastaya umut oldu.
Antalya'da 21 yaşındaki bir gencin trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi evlatlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Gencin kalp, böbrekler, karaciğer ve korneası alındı. 4 organın Antalya'daki hastalara nakledileceği kaydedildi. Sol böbreğin ise K.Maraş'taki nakil bekleyen hastaya gönderileceği belirtildi.