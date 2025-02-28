Mutfak Bahane sunucusu kim? Nursel ile Mutfak Bahane ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 12:16

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

NURSEL İLE MUTFAK BAHANE NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yemek, eğlence, sohbet ve yarışma dört bir arada Mutfak Bahane ile izleyicilerle buluşuyor. Hafta içi her gün saat 14.00'te Atv ekranlarında yayınlanacak olan programda, gelinler ve kayınvalideleri birlikte yemek yapacak, eşleri ise hangi yemeğin en iyi olduğunu belirlemek için kıyasıya yarışacak. Nursel Ergin'in renkli sunumu ile program, izleyicilerine hem lezzetli yemek tarifleri hem de keyifli sohbetler sunacak. Nursel ile Mutfak Bahane, 3 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Atv'de başlayacak.