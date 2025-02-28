Mutfak Bahane sunucusu kim? Nursel ile Mutfak Bahane ne zaman, saat kaçta?
Nursel Ergin, Atv ekranlarında yayınlanacak yeni programı Mutfak Bahane ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ergin, mutfağa dair eğlenceli ve samimi sohbetlerle ekranlara geri dönüyor. Program, izleyenlere farklı yemek tarifleri ve mutfak sırları sunarken, Nursel Ergin'in enerjik ve sıcak sunumu ile dikkat çekecek. Peki Nursel ile Mutfak Bahane ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler…
Ekranların sevilen ismi Nursel Ergin, Mutfak Bahane adlı programıyla Atv ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezona taze içerikler ve eğlenceli mutfak anekdotları ile giriş yapan Ergin, izleyicilerine farklı yemek tarifleri ve mutfak sırlarını sunacak. Peki Mutfak Bahane hangi tarihte yayınlanacak? İşte programa dair detaylar…
NURSEL İLE MUTFAK BAHANE NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Yemek, eğlence, sohbet ve yarışma dört bir arada Mutfak Bahane ile izleyicilerle buluşuyor. Hafta içi her gün saat 14.00'te Atv ekranlarında yayınlanacak olan programda, gelinler ve kayınvalideleri birlikte yemek yapacak, eşleri ise hangi yemeğin en iyi olduğunu belirlemek için kıyasıya yarışacak. Nursel Ergin'in renkli sunumu ile program, izleyicilerine hem lezzetli yemek tarifleri hem de keyifli sohbetler sunacak. Nursel ile Mutfak Bahane, 3 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Atv'de başlayacak.
MUTFAK BAHANE SUNUCU KİMDİR?
Nursel Ergin'in sunumuyla Mutfak Bahane, Atv ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da doğdu. Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Ergin, yetiştirme yurdunda büyümüş ve 18 yaşında evlenip Bengü adında bir kızı olmuştur. Ayrıca, Cam Kırıkları adlı dizide rol almış ve Mutfağım adlı yemek programıyla izleyici karşısına çıkmıştır. Ardından, Nursel'in Mutfağı programını sunmuştur.