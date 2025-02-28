Kayseri'de eski eş vahşeti!

Ramazan Ç, geçen yıl boşandığı Buket K.’yı çocuklarının eğitim gördüğü okulun önünde tabancayla katletti. Ardından aynı silahla intihar etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 00:00

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Kayseri'de yaşayan Buket K. (31), dün öğle saatlerinde çocuklarını almak için eğitim gördükleri Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nun önüne gitti. Geçen yıl temmuz ayında boşandığı Ramazan Ç. (37) ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma çıktı.



Olay yerini kavgaya bıraktı. Ramazan Ç., kavga sırasında yanındaki tabancayı çekip Buket K.'ye kurşun yağdırdı. Ardından da silahın namlusunu kendi başına dayayıp, ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Buket K. ile Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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