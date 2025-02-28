Ayasofya'da Ramazan ayı hazırlığı: Gül suyu ile temizlendi!

Ramazan'a hazırlık yapılırken Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de temizlik yapıldı. Caminin içi gül suyuyla yıkandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Fatih'te selatin camiler Ramazan'a hazır hale getirildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de temizlik yapıldı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.



Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Fatih'te selatin camileri başta olmak üzere 360'a yakın camimiz var. Biz de Fatih Belediyesi olarak bir usul, bir tertibi de yerine getirmek açısından Ramazan öncesinde bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz." dedi. OĞUZHAN UYSAL

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