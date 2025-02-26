Allahümme Salli ve Barik Duaları Türkçe meali - Salli Barik Duası okunuşu ve anlamı
Salli Barik duası, İslam dininin önemli dualarından biri olarak namaz sırasında sıkça okunmaktadır. Bu dua, Allah'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) salât ve selam göndermek amacıyla yapılır. İki önemli dua olan 'Allahümme Salli' ve 'Allahümme Barik' ifadeleri bir araya gelerek Salli Barik adını almıştır. Müslümanlar, bu duayı okuyarak manevi huzur ve bereket talep ederler. İşte, Allahümme Salli ve Barik dualarının Türkçe meali.
Salli Barik duası, namazda, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ismi anıldığında, ezan okunduğunda, Cuma günlerinde ve akla geldiği her an okunması tavsiye edilen önemli bir duadır. Hem "Allahümme Salli" hem de "Allahümme Barik" dualarının birlikte okunması, Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e salât ve selâm göndermenin faziletli bir yoludur. Bu dualar sıkça tekrarlandığında kişiyi sevaba gark eder ve gönlüne huzur verir. İşte duanın okunuşu ve Salli Barik anlamı…
Allahümme Salli Duası Okunuşu
- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
- Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
- İnneke hamidün mecîd.
Allahümme Salli Duası Türkçe Anlamı
- Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.
- İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi.
- Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.