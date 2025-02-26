Leylek Köyü’nde yaşayan Adem Yılmaz’ın gözü yollarda: Yarenini bekliyor!

Leylek Köyü'nde yaşayan Adem Yılmaz'ın gözü yollarda: "Yaren"ini bekliyor!

14 yıldır kayığına konan Leylek 'Yaren' ile arkadaş olan Adem Yılmaz, “Yaren için özel küçük gözlü ağ yaptırdım. En çok tahta fekisini seviyor. Atınca havada kapıyor” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Bursa'daki Leylek Köyü'nde yaşayan Adem Yılmaz, 2011'de bir leyleğin kayığına konduğunu fark etti. Ona "Yaren" ismini verdi. Aralarındaki dostluk, 14 yılı geçti.



Geçen yıl ağustos ayında Yaren leylekten ayrılan Yılmaz, dostunun ilkbaharın ilk günlerine kadar gelmesini beklediğini söyledi. Sandalının bakımını yapan Yılmaz, hasretin kısa sürede biteceğini belirtti. "Onu çok özledim" dedi.

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