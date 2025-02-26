İzmir'de alkollü genç kaçırdığı araçla ortalığı birbirine kattı! 5 lüks araba birbirine girdi!

19 yaşındaki alkollü E.C.A, babasının çalıştığı resmi kurum aracını kaçırdı. 2 Porsche, 1 BMW, 1 Peugeot ve 1 Toyota marka lüks otomobillere çarptı. Kaza sonrası hasar verdiği araçların lüks olduğunu görünce şok yaşadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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İzmir'de 19 yaşındaki E.C.A., geçen pazar günü babasının çalıştığı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait resmi görev aracını, babasından habersiz aldı. Araçla İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.C.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında park halindeki 2 Porsche, 1 BMW, 1 Peugeot ve 1 Toyota marka lüks otomobillere birden çarptı.



EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan E.C.A.'nın arkadaşı R.A.K., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çarptığı araçların lüks araç olduğunu öğrenen genç, büyük üzüntü yaşadı. Kaza anında alkollü olduğu da öğrenilen E.C.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Meydana gelen kazada 1 aracın kullanılamaz hale geldiği, diğer 4 araçta da maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İnstagram'da 31.6 bin takipçisi olan sosyal medya fenomeni yunus Ceylan, kask kamerasıyla kaza yapan kişiyi görüntüledi.

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