Antalya'da nefesi kesilen turisti tek hamlede kurtardı!

Antalya'da garson Ramazan Esen, boğazına salata parçası kaçan İngiliz turist Rahma Ali’yi Heimlich manevrasıyla kurtardı. Ali, “Çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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İngiliz vatandaşı Rahma Ali (54), tatil için Antalya'ya geldi. Tavuk şiş yemek için konakladığı otele yakın noktadaki restorana geldi. Yemeğini yediği sırada ise nefes borusuna salata parçası takıldı. Öksürmeye başlayan kadının durumunu fark eden restorandaki garson Ramazan Esen (28), ilk olarak turistin sırtına vurdu.

Rahma Ali'nin nefes alamadığını fark eden Esen, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı. Esen, "Turist yemek yiyordu, başka masalara servis yaptığım sırada, öksürmeye başladı. Daha kötü olduğunu fark edince, önce sırtına iki defa vurdum. Daha önce işletmemizde bize ilk yardım eğitiminde verilen Heimlich manevrasını uyguladım" dedi.

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