Afyonkarahisar'da badire üstüne badire atlatan Emsal hayata yeniden tutundu!

Afyonkarahisar'da böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Emsal Gedikkaya, nakilden 3 yıl sonra rahim kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyatla kanseri yenen Gedikkaya, bu sefer de böbrek reddi (rejeksiyon) yaşadığı için 2015'te tekrar diyalize başladı. Ablasından nakledilen böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Gedikkaya, başkalarına umut olmak için sivil toplum kuruluşlarında görev almaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 00:00

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Afyonkarahisar'da Uzunçarşı'da eşiyle kuyumculuk yapan Emsal Gedikkaya'ya karın ağrısıyla ilgili gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde 5 yıl diyalize giren ve görme kaybı yaşayan Gedikkaya'ya 29 yaşındayken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan böbrek nakledildi.



Gedikkaya, nakilden 3 yıl sonra rahim kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyatla kanseri yenen Gedikkaya, bu sefer de böbrek reddi (rejeksiyon) yaşadığı için 2015'te tekrar diyalize başladı. Gedikkaya'ya ikinci can, Bartın'da yaşayan ablasından geldi. İstanbul'da özel bir hastanede ablasından nakledilen böbrekle yeniden sağlığına kavuşan Gedikkaya, sivil toplum kuruluşlarında görev alıyor.

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