25 Şubat 2025 Migros Evyap Kampanyası çekiliş sonuçları sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
25 Şubat 2025 tarihli Migros Evyap Kampanyası çekiliş sonuçları sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, 5 adet Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu, 10 adet Philips EP5447/90 Kahve Makinesi, 10 adet Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, 10 adet Sony Playstation 5 Dijital Sürüm Konsolu, 10 adet Dyson Airwrap Saç Şekillendirici, 10 adet Dyson v15 Süpürge, 10 adet Apple Watch 10. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
25 Şubat 2025 tarihli Migros Evyap Kampanyası çekiliş sonuçları sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, 5 adet Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu, 10 adet Philips EP5447/90 Kahve Makinesi, 10 adet Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, 10 adet Sony Playstation 5 Dijital Sürüm Konsolu, 10 adet Dyson Airwrap Saç Şekillendirici, 10 adet Dyson v15 Süpürge, 10 adet Apple Watch 10. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
5 adet Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu Asil Talihli
5 adet Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu Yedek Talihli
10 adet Philips EP5447/90 Kahve Makinesi Asil Talihli
10 adet Philips EP5447/90 Kahve Makinesi Yedek Talihli
10 adet Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Asil Talihli
10 adet Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Yedek Talihli
10 adet Sony Playstation 5 Dijital Sürüm Konsolu Asil Talihli
10 adet Sony Playstation 5 Dijital Sürüm Konsolu Yedek Talihli
10 adet Dyson Airwrap Saç Şekillendirici Asil Talihli
10 adet Dyson Airwrap Saç Şekillendirici Yedek Talihli
10 adet Dyson v15 Süpürge Asil Talihli
10 adet Dyson v15 Süpürge Yedek Talihli
10 adet Apple Watch 10. Nesil Akıllı Saat Asil Talihli
10 adet Apple Watch 10. Nesil Akıllı Saat Yedek Talihli