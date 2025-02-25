2025 Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi hangi güne denk gelir?
İslam'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, 'Sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul olduğu mübarek bir gece' olarak kabul ediliyor. Bu gece, Kadir Suresi'nde de yer almaktadır. Kadir Gecesi'nde neler yaşandığına dair pek çok inanç ve ibadet bulunur. Peki 2025 yılı Kadir Gecesi ne zaman? İşte Diyanet’in takvimine göre…
Kadir Gecesi, tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerine denk gelir. Kur'an'da bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu vurgulanmıştır. Müslümanlar için büyük manevi değeri olan bu gece dua, ibadet ve tövbe ile geçirilmesi gereken önemli bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Peki 2025 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte cevabı!
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve ilk oruç bu tarihte tutulacak.
İSTANBUL İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?
İstanbul'da 2025 yılındaki ilk oruç 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. İmsak saati 06:07 akşam ezanı saati ise 19:01 olacak.