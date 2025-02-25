2025 Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi hangi güne denk gelir?

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 10:40

Kadir Gecesi, tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerine denk gelir. Kur'an'da bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu vurgulanmıştır. Müslümanlar için büyük manevi değeri olan bu gece dua, ibadet ve tövbe ile geçirilmesi gereken önemli bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Peki 2025 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte cevabı!