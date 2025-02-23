Kalp hastası kedi Lucy'ye veteriner hekimden "stressiz yaşam" tavsiyesi!

Kalp hastalığıyla mücadele eden kedi Lucy’ye veteriner hekim, sağlıklı bir yaşam için stressiz bir ortamda yaşaması gerektiğini tavsiye etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Ankara'da Büşra Tüken, geçen yıl sahiplendiği kedisi Lucy'nin çok fazla su içtiğini fark etti. AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde kediye yapılan muayenede, kalbinin normalden büyük olduğu belirlendi.

Kalbinde şiddetli üfürüm olduğu saptanan kedideki bu sorunun doğuştan kaynaklandığı, kulakçık ve karıncıklar arasındaki duvarda delikler olduğu tespit edildi. Veteriner hekim, ilaçlı tedavinin yanında kediye "Onu çok yoracak şekilde oyunların yapılmaması gerektiğini ve stressiz bir yaşam sürdürmesini" tavsiye etti.



Büşra Tüken, "Lucy çok uysal, çok sessiz, hiç yaramaz değil. Çok hisli ama sakin bir kedi" dedi.

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