Ankara'da kanlı biten fenomen kavgasında soruşturma tamamlandı!

Sosyal medya fenomenleri Cansum Şener, tartıştığı Çağlayan Yıldırım’ı 16 Kasım’da silahla yaralamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 18 yıl hapis cezası istenen Şener'in olaydan sonra canlı yayın açtığı görüntülerdeki söylemleri nedeniyle Şener'in öldürme saikiyle hareket ettiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 00:00

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Ankara'da sosyal medya fenomeni Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım, gün boyu 'TikTok' uygulaması üzerinden görüştükten sonra bir araya geldi. Şener, tartıştığı Yıldırım'ı 16 Kasım'da silahla yaraladı.



Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay tarihinde ikili arasında konum atarak 'kavgaya çağırma' eylemi sonucunda Antalya'da olan Yıldırım'ın Şener'in konum atmasıyla Ankara'ya geldiği, biber gazı sıkan Yıldırım'ın, Şener tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı.



18 yıl hapis cezası istenen Şener'in olaydan sonra canlı yayın açtığı görüntülerdeki söylemleri nedeniyle Şener'in öldürme saikiyle hareket ettiği kaydedildi.

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