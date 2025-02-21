Ramazan şerbeti nasıl yapılır? Osmanlı’dan günümüze geleneksel lezzet!
Ramazan ayında iftar sofralarına ferahlık katan geleneksel Ramazan şerbeti, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen şifa dolu bir içecektir. Peki Ramazan şerbeti nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte geleneksel lezzetin tarifi!
Ramazan şerbeti, iftarda hem serinletici hem de sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle sofralara lezzet katar. Doğal içeriği sayesinde hem susuzluğu giderir hem de vücuda enerji verir. Osmanlı döneminde padişahlara ve saray misafirlerine ikram edilen şerbetler, zamanla halk arasında da yaygınlaşmıştır. İşte Ramazan şerbeti hakkında merak edilenler…
RAMAZAN ŞERBETİ MALZEMELERİ
1 litre su
1 su bardağı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir)
1 çubuk tarçın
4-5 adet karanfil
Yarım limonun suyu
1 su bardağı hibiskus veya nar taneleri (isteğe bağlı)
Birkaç dilim zencefil (isteğe bağlı)
Gül suyu veya portakal kabuğu rendesi (opsiyonel)
RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika demlenmesini sağlayın.
Şerbeti süzerek soğumaya bırakın.
Buzdolabında dinlendirdikten sonra soğuk servis edin.