Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 22:15

Ramazan şerbeti, iftarda hem serinletici hem de sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle sofralara lezzet katar. Doğal içeriği sayesinde hem susuzluğu giderir hem de vücuda enerji verir. Osmanlı döneminde padişahlara ve saray misafirlerine ikram edilen şerbetler, zamanla halk arasında da yaygınlaşmıştır. İşte Ramazan şerbeti hakkında merak edilenler…