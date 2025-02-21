Denizli'deki kazada hayatını kaybeden Nisa ve Zeynep son yolculuklarına uğurlandı!

Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıkan minibüs kaza yaptı. Kaza kurbanı Nisa Yıldızer, ailenin tek çocuğuydu. Öte yandan, eski hakem Korgün ile Gökçe Yıldızer çiftinin kızı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 00:00

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Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıktı.



Tarlaya uçtu. Beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ile öğrenci olan Nisa Yıldızer'in (15) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 26 kişi hastaneye kaldırıldı.18'i taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.



Zeynep Bozkurt ile Nisa Yıldızer'in cenazeleri İzmir'e getirildi. Törende Nisan'ın ailesi ve arkadaşları tabutun başında gözyaşı döktü. Sürücü Besim G. gözaltına alındı.

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