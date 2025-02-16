Konya’da sevgili vahşeti! 2 çocuk annesi Dilek Şen bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da dün sevgili dehşeti yaşandı. Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde oturan Barış Ergün (34), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerinin adresini verip 'Cinayet işledim' diyerek kendini ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Dilek Şen'in (35) çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirledi. Ergün, bulunduğu yerde polis ekiplerince gözaltına alındı.

"3 YILDIR BİRLİKTEYDİK"

Dilek Şen'in eşi M.Ş'nin, bir süredir cezaevinde olduğu, bu süre içerisinde de Barış Ergün ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.

Katil zanlısının ilk ifadesinde, "Dilek ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşıyorduk. Daha önce de zaman zaman tartışıp, barışıyorduk. Olay akşamı Dilek'in evinde buluştuk. Birlikte yemek yiyip, alkol aldık. Dilek bana hakaret edip, ağır şekilde ithamlarda bulunmaya başladı. Ben de kendimi kaybettim ve elime geçirdiğim bıçağı ona vurmaya başladım" dediği belirtildi.