KidZania İstanbul ve FutureBright'tan "Çocuklar ve Ailelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı" araştırması

KidZania İstanbul ve FutureBright, "Çocuklar ve Ailelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı" araştırması yaptı. Araştırmanın çarpıcı sonuçları, 10 Şubat'ta KidZania İstanbul Edutainment Zummit'te basın mensupları, pazarlama ve iş dünyasından yöneticilerle paylaşıldı.

Elde edilen bulgular, daha adil bir geleceğe doğru umut verici bir adım atıldığını gösteriyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çocuklardaki bilince işaret ediyor. Kız çocukları, klasik meslekleri tercih ediyor. Çocuklara "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusu yöneltildiğinde, çocukların yaklaşık yarısı klasik meslek gruplarını tercih ediyor.