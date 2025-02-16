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Beşiktaşlı İbrahim Mazman'a ait yük gemisi USS Harry S. Truman'a çarptı!

Koyu Beşiktaşlı İbrahim Mazman’a ait 188 metrelik Beşiktaş-M yük gemisinin, ABD’nin 11 uçak gemisinden biri ve 6’ncı Filo’nun amiral gemisi USS Harry S. Truman’a çarptıktan sonraki görüntüleri yayınlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Beşiktaşlı İbrahim Mazman’a ait yük gemisi USS Harry S. Truman’a çarptı!

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    ABD Donanması, Panama bandıralı Beşiktaş-M isimli ticaret gemisiyle çarpışmasının ardından çekilen bir fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafta, gözlem platformunda hasar görülüyor.

    11 uçak gemisinden 6'ncı Filo'ya ait USS Harry S. Truman (CVN 75) uçak gemisi, 13 Şubat 2025'te Mısır açıklarında Akdeniz'de bir ticaret gemisiyle çarpıştı. Servis, çarpışmanın ardından çekilen ve geminin aldığı hasarı gösteren bir görüntüyü yayınladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ABD Donanması yayınladığı fotoğrafta, gözlem platformunda hasar görülüyor.

    GÖZLEM PLATFORMU ÇÖKTÜ
    Fotoğrafta görülenlere bakılırsa, hasarın taşıyıcının adasının hemen arkasında, sancak (sağ taraf) asansöründen sonraki gözlem platformunu içerdiği anlaşılıyor. Bazı raporlarda ayrıca Beşiktaş-M'nin sert bir şekilde limana (sola) ve ardından hemen sancağa dönmüş olabileceği belirtiliyor ve bu, hasarın neden sadece bu iki nispeten küçük alanda lokalize olduğunu açıklıyor.

    İBRAHİM MAZMAN'IN GEMİSİ
    Beşiktaş-M İskenderun Denizcilik şirketinin sahibi İbrahim Mazman'a ait. Mazman koyu bir Beşiktaşlı olduğundan hem gemiye Beşiktaş adını verdi hem de soyadının baş harfi M'yi de ekledi.

    USS Harry S. Truman (CVN 75) gemisinin, 12 Şubat'ta Mısır'ın Port Said yakınlarında faaliyet gösterirken ticaret gemisi Beşiktaş-M ile çarpışması sonucu geminin sert gövdeli şişme botundan görülen dış hasarı.

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