Afyonkarahisar ve Tekirdağ’da aile katliamı!

Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da dün meydana gelen iki cinayet, tüyler ürpertti. Tokat Nisar'da yaşayan Nihat A. (44) ile oğlu Berat A. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay, yerini kavgaya bıraktı. Nihat A., keserle acımadan oğlunun başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Berat A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, katil zanlısı baba Nihat A.'yı gözaltına aldı.

KOCASI DAHA ÖNCE DE EŞİNİ YARALAMIŞ

Dehşetin bir diğer adresi de Afyonkarahisar'dı. İscehisar'da yaşayan O.G. (21), annesi Hatice Ç. ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan O.G. annesini 17 bıçak darbesiyle yaraladı. Ç, kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Hatice Ç. kurtarılamadı. O.G. tutuklandı. Ailede daha önce de şiddet olaylarının yaşandığı iddia edildi. Kadının kocasının daha önce bir restoranda çalıştığı, ancak bir süre önce eşini silahla yaraladığı için cezaevine girdiği öğrenildi.