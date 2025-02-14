Yeni filmi için Ordu’yu seçti! Ünlü yönetmen Christopher Nolan The Odyssey için Türkiye’ye geliyor

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Kara Şövalye Yükseliyor (1 milyar 81 milyon dolar), Kara Şövalye (1 milyar 6 milyon dolar), Başlangıç (870 milyon dolar), Yıldızlararası (773 milyon dolar) gibi onlarca filmi ile en fazla gişe yapan yönetmen Christopher Nolan'sın son tercihi Türkiye oldu.

Ünlü yönetmen Christopher Nolan. (Sosyal medya) İngiliz yönetmen Nolan, yeni filmi The Odyssey için Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nu seçti. Hollywood'un en ünlü oyuncuları The Odyssey'nin kadrosunda yer alacak. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya gibi yıldız isimler Ordu'ya gelecek.