Tekirdağ’daki kan donduran olayda yeni gelişme! Kızının telefonundan attığı mesaj ortaya çıktı

Tekirdağ'da eşinden boşanan Amir Yazıcı'nın kızı Su Dilem'i öldürdüğü olayın yeni detayları ortaya çıktı. Tutuklanan baba kızının erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini anlattı.



Ayrıca katilin kızının telefonundan eski eşine, "Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm" mesajını yazdığı ortaya çıktı. Anne G.U. ise mesajı alınca hemen polisi aradı ama ne yazık ki kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Acılı anne G.U. biricik kızını son yolculuğuna uğurladı. Yakınları tarafından güçlükle teskin edilen genç kadının feryatları yürekleri dağladı.

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